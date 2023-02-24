Amer Tabak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Tabak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Tabak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Tabak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Tabak 18 Ocak 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Tabak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Tabak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amer Tabak'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Tabak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Tabak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Tabak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Tabak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2021 yılında TOSK Tesanj

Amer Tabak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Tabak şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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