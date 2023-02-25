Amerika 100 yataklı sahra hastanesini İncirlik' ulaştırdı! Hastane Hatay'da kurulacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra tüm dünya bölgeye arama kurtarma ekibi gönderirken tıbbı malzemeleri de getirerek sahra hastanesi kurdular. 11 bölgede meydana gelen depremde birçok ülke doktorlarıyla ve tıbbi malzemeleriyle bölgeye hastaneler kurarak depremzedelerin yarlarını iyileştirmeye çalışıyor.

İNCİRLİK ÜSSÜNE SAHRA HASTANESİ GETİRİLDİ

Son olarak Amerika birleşik devletleri 100 yataklı, acil servisli ve iki ameliyathanesi bulunan sahra hastanesini Türkiye'ye getirdi. İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen hastane, depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.

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"SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLECEK"

61/2 Görev Gücü´ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanada'nda görevli Havacı askerler, hastaneyi bugün başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´na devredecek. Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda imkan sağlayacak Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZE YARDIM ETTİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Deprem sonrası yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum" diye konuştu.