Amerika Açık’ta 3 Türk mücadele edecek

Yılın son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ta 3 Türk sporcu mücadele edecek. Pemra Özgen, Başak Eraydın ve Cem İlkel'in ana tabloya ulaşabilmek için ter dökeceği dev organizasyonda elemelerin ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

3 Türk sporcunun ter dökeceği Amerika Açık'da ilk turun eşlemleri belli oldu. Dünya sıralamasında bu hafta itibariyle 184. basamakta oturan ve profesyonel kariyerinin en yüksek sıralamasında bulunan 33 yaşındaki Pemra Özgen dördüncü kez slam arenasına çıkacak. İlk kez 2013 yılında Amerika Açık elemelerine katılarak 2.tur gören Özgen, üç eleme turu aşıp Grand Slamlerde ilk kez ana tablo görmeyi istiyor.Özgen ilk sınavını bugün TSİ 18.00'de dünya 91 numarası Rumen IrinaCameliaBegu karşısında verecek.

Klasmanının 205. Basamağındaki Başak Eraydın ise slam arenasında yedinci, Amerika Açık'ta ikinci mücadelesini verecek. Bu sene Wimbledon'da eleme 2. Tur oynayan Eraydın, 2017 yılında Amerika Açık'ta da elemelerde 2. tura kadar yükselmişti. Eraydın, elemelerin açılış turunda dünya 304 numarası Asia Muhammed ile eşleşti.

Dördüncü slam turnuvasını oynayacak olan Cem İlkel, ilk slam turnuvası 2017 Amerika Açık'ta elemelerin ikinci turunu görmüştü. 23 yaşındaki İlkel, güncellenen ATP sıralamasında 259. sırada yer alıyor. Milli tenisçimiz Cem İlkel'in Amerika Açık eleme tablosunda ilk rakibi klasmanın 247. basamağındaki Ekvadorlu RobertoQuiroz oldu.

Kaynak: İHA