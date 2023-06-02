Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden mezuniyet töreninde yere düştü

80 yaşındaki Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, Colorado eyaletindeki Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde sahnede tökezleyerek düştü. Yakın korumaları tarafından ayağa kaldırılan Biden, mezuniyet törenine katılan 921 öğrenciyle el sıkışmak için uzun süre ayakta durdu.

Beyaz Saray İletişim Daire Başkanı, Biden'ın iyi olduğunu ve düşerken sahnedeki kum torbasına takıldığını açıkladı. Biden ise olayı gülümseyerek "Kum torbasının azizliğine uğradım" şeklinde yorumladı.

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Görüntülerde Biden'ın ayağa kalktıktan sonra kendi başına koltuğuna yürüdüğü görülüyor. Beyaz Saray Basın Sekreteri, Biden'ın kendisini iyi hissettiğini ve gülümseyerek uçağa bindiğini belirtti. Eleştirmenler ise Biden'ın ikinci dönemde görevde kalması için yaşının çok ilerlediğini dile getiriyor.

Anketlere göre Amerikan seçmenlerinin çoğu Biden'ın ilerlemiş yaşından dolayı endişe duyuyor ve ikinci dönemde seçilirse 82 yaşında olacağını belirtiyor.

Bu ilk değil

Biden'in yere düştüğü son görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü ve daha önceki düşme olaylarıyla karşılaştırıldı. Geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip düşen Biden'in bu olayı akıllara geldi. Ayrıca, Polonya yolculuğu öncesi uçağa binerken tökezleyip düşmesi de hatırlatıldı. Bu olaylar, Biden'in dengeyle ilgili bazı zorluklar yaşadığı yorumlarına sebep oldu. Ancak, Biden'in düşmelerin ardından iyi olduğunu belirten açıklamaları ve olayların sadece anlık dengesizlikler olduğunu göstermesi önemlidir.