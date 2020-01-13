Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni bir krizin fitilini ateşledi

ABD-İran krizine ilişkin art arda açıklamalar geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmayıp yanından geçerek gitmelerine atıfta bulundu. Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımlayıp daha sonra da krizin fitilini ateşleyecek yeni bir paylaşımda bulundu.

İRAN'DA REJİM KARŞITI PROTESTOLAR

İran tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında ise dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

ABD BAŞKANI TRUMP, BU OLAYI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI

Protestocuların ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika! İranlı protestocular Büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Bayrağı ezmek yerine etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme!" ifadelerini kullandı.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ BİR AÇIKLAMA DAHA!

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.

TRUMP, YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalancı haber medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in olaylara müdahalesini sürdürmesi halinde, elçiliğin kapatılabileceği sinyalini verdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaire'in rejim karşıtı gösteriye katılması "yasa dışı ve profesyonelliğe aykırı" şeklinde nitelendirilerek, "İran, Macaire'in içerideki bir gösteriye şüpheli katılımını ve İngiliz makamlarının uygunsuz açıklamalarını şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.