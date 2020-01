Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni bir krizin fitilini ateşledi

ABD-İran krizine ilişkin art arda açıklamalar geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmayıp yanından geçerek gitmelerine atıfta bulundu. Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımlayıp daha sonra da krizin fitilini ateşleyecek yeni bir paylaşımda bulundu.

İran tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında ise dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

Protestocuların ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika! İranlı protestocular Büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Bayrağı ezmek yerine etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme!" ifadelerini kullandı.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress!