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  3. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarından bu yana bir ilk!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarından bu yana bir ilk!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, New York Limanı'na ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarından bu yana bir ilk! 1119

USNS Comfort adlı hastane gemilsi, New York Limanı'na ulaştı.