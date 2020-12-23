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  3. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pfizer ve BioNTech'in aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği aşı uygulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) paylaştığı verileri göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne dek 1 milyon 8 bin 25 kişi koronavirüs aşısı oldu. 

Aşı uygulamasında, ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına öncelik tanınıyor. 

ABD'de bugüne kadar 18 milyon 770 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 332 bin 500'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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