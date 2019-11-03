Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal borç rekor seviyeye çıktı!

Donald Trump döneminde, Dünya'nın bir numaralı ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 trilyon doları aşan ulusal borç, yüzde 16 oranında artış gösterdi.

ULUSAL BORÇ 23 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ulusal borç 23 trilyon doları aştı.

Bu miktar, 328 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede kişi başına yaklaşık 70 bin dolara denk geliyor. Vergi mükellefi borcu 186 bin 500 dolar ve 3 aylık faiz ödemesi 600 milyar dolar.

Borcun 17 trilyon dolarlık kısmını vatandaşlar ile finans kurumlarının, 6 trilyon dolarlık kısmını da devlet kurumlarının borçları oluşturuyor.

DONALD TRUMP DÖNEMİNDE YÜZDE 16 ORANINDA ARTIŞ

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu dönemde 20 trilyonun altındaki borcun, bütçe açığının artması nedeniyle yüzde 16 seviyesinde yükseldiği belirtiliyor.

ABD'de 2019 bütçe açığı yaklaşık bir trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkedeki bütçe açığını önümüzdeki yıllarda daha da artırması bekleniyor.

Bütçe açığındaki ana etmenin savunma giderlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.