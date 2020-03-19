Amerika Birleşik Devletleri'nden küresel seyahat uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamıştı. Ayrıca virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke İtalya olarak kayıtlara geçti.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI!

Koronavirüs salgınına karşı önlemlerini sıkılaştıran ABD tarafından yapılan son dakika açıklamasında seyahat uyarısının 4.seviyeye çıkarıldığı açıklandı. ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.