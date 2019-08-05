Amerika Birleşik Devletleri'nden tehlikeli hamle!

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesinin verilerine göre Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı, Sicilya Adası'ndaki Sigonella NATO Üssü'nden havalanarak Doğu Akdeniz'e doğru hareket etti.

TARTUS DONANMA ÜSSÜ'NÜN BULUNDUĞU BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

9.4 kilometre irtifada, 946 km/s hızla seyreden uçak, TSİ 12:15'te Tartus Donanma Üssü'nün bulunduğu bölgede görüldü.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.