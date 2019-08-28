Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-35 şartı

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ortak basın toplantısı düzenledi.

Esper'e "F-35 programına Türkiye'nin tekrar alınması mümkün mü?" diye soru yöneltildi. Esper soruyu “Bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35’tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğer dışarıda şeklinde değil" diyerek yanıtladı.

Ayrıca Esper, şart koyarak "S-400 programından tamamen çıkıp S-400'leri de ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi tekrar F-35 programına almayı değerlendirebiliriz" diye konuştu.