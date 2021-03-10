Amerika Birleşik Devletleri'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Amerika Birleşik Devletleri'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, yaygın ismiyle Birleşik Devletler veya gayri resmî ismi ile Amerika, çoğunlukla orta Kuzey Amerika'da, Kanada ve Meksika arasında bulunan, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan, federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Amerika Birleşik Devletleri331002651 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0425 olduğu görülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman Nüfus sayısı 2,454,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü 9530693 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 470131 km² Karasal Alan : 9158960 km²

Amerika Birleşik Devletleri'nin Haritadaki Yeri / Konumu