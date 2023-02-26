Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı! 2 bin çete üyesi nakledildi!

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak dövmeli ve yalınayak olan 2 bin çete üyesi, ayaklarına prangalar bağlı şekilde nakledildi.

"DAHA FAZLA ZARAR VEREMEYECEKLER"

El Salvador Devlet Başkanı Başkan Nayib Bukele yaptığı açıklamada, "Burası, nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" ifade etti.

Bukele'nin suçlardaki artışın ardından suça karşı ilan ettiği savaş kapsamında on binlerce şüpheli gangster olağanüstü hal kapsamında tutuklandı. Suçla mücadele operasyonlarında 64 binden fazla şüpheli tutuklandı. Hükümet, toplu tutuklamaların amacının çeteleri "tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu dile getirdi.

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BİNLERCE ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Yetkililer, MS-13 ve Barrio-18 gibi suç çetelerinin sayısının on binlerce olduğunu ve cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğunu açıkladı.

İnsan hakları örgütleri ise, masum insanların da bu kapsamda yakalandığını iddia etti ve gözaltına alınanlardan bazılarının "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığını belirtti.

8 BİNA 32 HÜCRE İLE KITANIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİ

Başkent San Salvador'un 74 kilometre güneydoğusundaki Tecoluca'da bulunan mega hapishane sekiz binadan oluşuyor ve her bir binada 100'den fazla mahkumu tutmak için yaklaşık 100 metrekarelik 32 hücre ile Amerika kıtasının en büyük hapishanesi oldu.