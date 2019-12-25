Amerika’da iPhone kullanımı yanlışlıkla yasaklandı

San Francisco’da polis geçtiğimiz aylarda, yüz tanıma teknolojisinin kullanımı yasaklamıştı. Ancak bu yasağın ardından ilginç bir sonuç ortaya çıktı.

Belediye çalışanlarına da iPhone verildiği farkedildi. FaceID yüz tanıma teknolojisi ile gelen iPhone’lar böylelikle yanlışlıkla da olsa yasaklanmış oldu. Aynı zamanda yasağın uygulamaya konmasından bu yana belediye çalışanları da iPhone taşıdıkları için yasayı çiğner duruma düştü.



iPhone kullanımı yasaklandı,geç farkedildi



San Francisco‘nun yerel denetim kurulu bu yasağa konu olan yasayı değiştirmek için hızlıca harekete geçti. Yasanın değiştirilmesi için oy kullanıldı. Sonrasında ise bu değişiklik Belediye Başkanı London Breed‘in onayına sunuldu.

Şimdilerde yetkililer Breed’in onayını bekliyor. Breed cephesinden gelecek onayın ardından kurul çalışanları iPhone’larını yasayı çiğmeneden kullanabilecek. Tabii bu değişim belediye çalışanlarının FaceID’yi kullanabileceği anlamına gelmiyor. Yasa ile birlikte belirli koşullar altında FaceID özellikle iPhone kullanımına izin verilecek. Bu koşullardan biri cihazın ‘Kritik olarak gerekli’ şeklinde sınıflandırılması.

Ana vatanında yanlışlıkla yasaklanan iPhone bu kez farklı bir konu ile tüm dünyanın gündemine oturdu.

Yüz tanıma teknolojisine uygulanan yasağın kısa süre içinde kalkacağı tahmin ediliyor.