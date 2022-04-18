Amerika’da ırkçılık bitmiyor! 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı

ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta 24 yaşındaki bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan, 24 yaşındaki genci ”Türk olduğu için” bıçaklandı. New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının Manhattan’da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan’da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığını duyurdu.

“TÜRKLERDEN NEFRET EDİYORUM”

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ”Türklerden nefret ediyorum” diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ”Türk olduğu için bıçaklandı” bilgisi yer aldı. Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattığını duyurdu.

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