Amerikalı dağcının durumu iyiye gidiyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky için tahliye çalışmaları devam ederken dağcının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan bilim adamı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de bin 40 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Bin 40 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı.

Haberin Devamı

Mağaradan tahliye başlarken AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Recep Şalçı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şalcı, bölgedeki çalışmaların iyi gittiğini, Dickey'in tedaviyle kendisini toparladığını söyledi.

Tahliye hazırlıkları yaptıklarını belirten Şalcı, "Hasta bugün tahliye edilecek duruma geldi. Tedavi devam ederken biz de iletişim hatlarını ve kurtarma sistemlerini döşedik. Mağaracılıkta 1000 metre derin yer, zor bir iş. Bu mağaradaki kurtarma, dünyanın en zor 5 kurtarmasından biri. Çok ciddi tecrübe istiyor. Çalışmaları AFAD koordinasyonunda Avrupa'daki 8 ülkeden toplamda 196 mağara arama kurtarmacıyla yapıyoruz. Hedefimiz, bugün tahliyeyi başlatmak. Bu çok hızlı değil, yavaş yavaş olacak çünkü hastanın durumu hızımızı belirleyecek. Bazı yerlerde dinlendireceğiz bazı yerlerde ise hızlandıracağız. Mağara çok dar ve komplike bir yapı. Bu yüzden tahliye uzun sürebilecek. Umuyoruz ki 3-4 gün içerisinde tahliyeyi tamamlayacağız" dedi.

Macaristan Kurtarma Ekibi Koordinatörü Miklos Nyerges ise çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)