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Amerikalı oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

LUKE PERRY NEDEN ÖLDÜ?

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

ABD'de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı.

LUKE PERRY KİMDİR?

Luke Perry kimdir? Neden Öldü? Luke Perry hangi dizilerde oynadı?

Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Türkiye'de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.

LUKE PERRY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1990-2000: Beverly Hills, 90210

1992: Buffy vampyrdödaren

1994: 8 Seconds

1996: Normal Life

1997: Det femte elementet

2001-2002: Oz

2001: The Triangle

2002-2004: Jeremiah

2007: Alice Upside Down

2007: John from Cincinnati

2009: Äntligen midsommar!

2010: The Final Storm

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