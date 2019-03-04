Luke Perry kimdir? Neden Öldü? Luke Perry hangi dizilerde oynadı?

Amerikalı oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti
Amerikalı ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.
Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
LUKE PERRY NEDEN ÖLDÜ?
Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
ABD'de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı.
LUKE PERRY KİMDİR?
Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Türkiye'de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.
LUKE PERRY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1990-2000: Beverly Hills, 90210
1992: Buffy vampyrdödaren
1994: 8 Seconds
1996: Normal Life
1997: Det femte elementet
2001-2002: Oz
2001: The Triangle
2002-2004: Jeremiah
2007: Alice Upside Down
2007: John from Cincinnati
2009: Äntligen midsommar!
2010: The Final Storm
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