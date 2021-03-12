Amerikalılar yatırım yaparken Elon Musk'ın tweet'lerini dikkate alıyor

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk son zamanlarda kripto paralara ilgisiyle gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında paylaşım yapan Elon Musk'ı büyük bir kitle takip ediyor ve fikirlerine dayanarak yatırım yapıyor.

ABD'LİLER YATIRIM YAPARKEN ELON MUSK'IN TWEET'LERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD’de yapılan çalışmada, ABD’lilerin yüzde 37’sinin Elon Musk’ın tweet’lerine dayanarak en az bir kere yatırım yaptığı açıkladı.

30 bin 400 kişi ile yapılan çalışmada, Elon Musk’ın tweet’lerinden etkilenerek birden fazla kez yatırım yaptığını açıklayan kişi sayısı yüzde 16 oldu.

Çalışmada, kişilerin neredeyse yarısı Elon Musk’ın tweet’lerini ‘oldukça komik’ bulduğu belirtilirken, yaklaşık dörtte biri atılan tweet’lerden emin olamadıklarını, yüzde 29’u ise tweet’leri eğlenceli bulmadığını bildirdi.

MUSK HAKKINDA KİMİLERİ "DAHİ" KİMİLERİ "APTAL" DEDİ

Elon Musk hakkında fikirleri sorulan katılımcıların yüzde 48'i "dahi" derken yüzde 7'si "aptal" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto paralar hakkında attığı tweet’ler sebebiyle Elon Musk hakkında soruşturma başlatmıştı