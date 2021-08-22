Amerikan askerlerinin aldığı Afgan bebeklerinin durumu belli oldu! Pentagon'dan açıklama geldi!

Afganistan'da yaşanan olaylar tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından özgürlüğünü kaybedeceğini düşünen halk ülkeden kaçmak için havaalanlarına akın etmeye devam ediyor. Askerler tarafından izni olmayanların geri çevrildiği havaalanlarında bazı Afgan annelerin çocuklarını askerlere uzattığı ve askerlerin çocukları aldığı görüntüler ses getirmişti. ABD Savunma Bakanlığı o konuya açıklama getirdi.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEDEN KAMUOYUNUN HABERİ OLACAK"

Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da tahliye krizi hala devam ediyor. Birçok ailenin kendilerini ülkeden çıkaramayınca çocuklarını çaresizce askerlere verdiği görüntüler gündeme geliyor. Kabil'den havalanan bir Amerikan askeri uçağının Norveç'e gittiği belirtilirken, yetkililere göre bu uçağın içerisinde ailesi orada olmayan çok sayıda çocuk ve bebek bulunuyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, bebeklerin ailelerine ulaşma çabasının devam ettiğini ve her türlü gelişmeden kamuoyunun haberi olacağını açıkladı.

"ASKERLERE HASTA OLDUĞU SÖYLENDİ"

Bir Afgan bebeğin Amerikan askerine uzatıldığı ve askerin çocuğu çekerek aldığı görüntüler tüm dünyada gündem olmuştu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon o bebek ile de ilgili bir açıklamada bulundu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "O bebeğin ebeveynleri tarafından askerlere hasta olduğu söylendi." dedi. Kirby, bebeğin tedavisinin yapıldıktan sonra ilesine teslim edildiğini ifade etti.

BEBEKLER AİLELERİNE TESLİM EDİLECEK

Dünyanın pek çok yerinde mülteci krizi esnasında çocukların ailelerinden ayrıldığı ve birçoğunun başka ülkelerde ailesinden ayrı olarak yaşamına devam ettiği biliniyor. Amerikan hükümeti ise Afganistan'daki bebekler için sorumluluklarının olduğunu ve her bebeğin mutlaka ailesine teslim edileceğini ifade ediyor.