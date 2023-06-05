Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!

Amerikan Forbes dergisi Hakan Fidan hakkında bir analiz yayınladı. Hakan Fidan'ın stratejik zekası ve MİT'te yaptıklarına yer verilen analizde, Hakan Fidan'ın Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabileceği ifade edildi.

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Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabine üyelerini duyurdu. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı ve MİT Başkanlığı görevinden ayrılarak Türk diplomasisinin başına geçen ilk yetkili oldu.

Hakan Fidan hakkında Amerikan Forbes dergisi tarafından yapılan bir analiz yayınlandı. Analizde, Fidan'ın istihbarat portföyünün uluslararası ilişkilere katılımını etkilediği vurgulanırken, Fidan'ın bakanlığının geniş bir etki alanına sahip olacağı belirtiliyor; bu alan ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'ya kadar uzanıyor.

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STRATEJİK ZEKA VE BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Yazıda, Fidan'ın zekası ve stratejik becerilerine vurgu yapılırken, bazen Fidan için "Dr. Fidan" ifadesinin kullanıldığı da belirtiliyor. Analizin yazarı Güney Yıldız, BBC'de görev yaptığı yıllarda birçok bakan, politikacı ve devlet başkanıyla görüştüğünü ve bu kişilerin birçoğunun doğrudan Hakan Fidan ile çalıştığını ifade ediyor.

Forbes dergisi, Erdoğan'ın tercihini Hakan Fidan'dan yana kullanarak Türkiye'nin dış politikada daha fazla istihbarata ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtti. Fidan'ın Türkiye'nin küresel hamlelerine yön veren görünmeyen el olduğu ve MİT'in öneminin her zaman vurgulandığı ifade edildi. Konuşulan herkesin Fidan'ın zekasını ve stratejik becerilerini tanıdığı, hatta bazılarının ona Dr. Fidan diye hitap ettiği belirtildi. Fidan'ın geniş uluslararası bağlantılarıyla Türkiye'nin küresel siyasetin karmaşık dünyasında stratejik yönünü belirleyen bir figür olarak öne çıktığı ve Fidan ile etkileşime giren herkesin yeteneklerini doğruladığı ifade edildi.

MİT BÜYÜDÜ

Derginin ifadeleri şu şekildedir:

"Fidan yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle MİT, istihbarat toplama ve analiz yeteneklerinin yanı sıra operasyonel yeteneklerini de artırdı ve dört kattan fazla büyüdü. Fidan, eski istihbarat şefi olarak Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Rusya'ya kadar farklı coğrafyalarda bilgi topladı ve nüfuzunu genişletti. Dışişleri Bakanlığı'na atanması, Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasının işareti olarak değerlendiriliyor, önceki zorluklara rağmen yükselişi dikkate değer."

Bu ifadeler, Hakan Fidan'ın MİT'in büyümesinde ve uluslararası istihbarat faaliyetlerindeki etkinliğinde önemli bir rol oynadığını ve Dışişleri Bakanlığı'na atanmasının Türk dış politikasında önemli bir değişimi temsil ettiğini vurgulamaktadır.

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KENDİSİNİ KANITLADI

Fidan, İstihbarat Şefi olarak Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Rusya'yı kapsamlı bir şekilde dolaşarak daha fazla bilgi ve temas elde etti. Şu anda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Fidan'ın kanıtlanmış geçmişi ve deneyimleri, Rusya-Ukrayna çatışmasından ABD ile Çin arasındaki devam eden sorunlara kadar dış politikanın tüm alanları üzerindeki etkisiyle tam anlamıyla öne çıkabilir.

Fidan'ın dışişleri bakanı olarak başarısı, Türkiye'nin çıkarlarını komşularının ve müttefiklerinin çıkarlarıyla dengeleme yeteneğine bağlı olacaktır. Ayrıca, ülkenin karmaşık iç siyasetini yönetme becerisine de sahip olması gerekecektir. Fidan'ın liderliği altındaki Türkiye'de istihbarat ve siyasi liderlik arasındaki kaynaşma, ülkenin gelişen dış politikasında dostlar ve düşmanlar için potansiyel olarak zorlu bir yeni dönemin açılmasına neden olmaktadır.

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