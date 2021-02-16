Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) mesleği için “7233.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler mesleği için “9112.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.03” olarak belirlenmiştir.

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