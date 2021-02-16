Amerikan Pediatri Akademisi açıkladı: 3 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemiye ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu.

Amerikan Pediatri Akademisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Amerikan Pediatri Akademisi, yalnızca geçen hafta yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 99 bin çocuk koronavirüse yakalandı. Amerikan Pediatri Akademisi'nden yapılan açıklamada son 2 haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu ifade edilirken çocuk vakaların ülkedeki toplam vakaların yüzde 13’ünü oluşturdu da belirtildi.

HAYATLARINI KAYBETME İHTİMALLERİ YETİŞKİNLERE ORANLA ÇOK DAHA DÜŞÜK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüse yakalanan çocukların, ciddi belirtiler göstermeleri ya da ölme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına ilişkin New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocukların koronavirüs sebebiyle tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu tespit edildi. Verilerde, çocuklar arasındaki koronavirüs vakalarının sadece yüzde 0,1’i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği belirlendi

10 EYALETTE ÇOCUK VAKALARDA CAN KAYBI YOK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde virüse bağlı can kayıplarına ilişkin veri sağlayan 43 eyaletten 10’u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Koronavirüse bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05’in üzerine çıkmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2’si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621’e, toplam can kaybı ise 498 bin 848’e ulaştı.