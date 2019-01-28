Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE (AA) - ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş...
ÇANAKKALE (AA) - ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Marmara Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi 1 saat 40 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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