Amerikan Şirketler Derneği: Kültürel işbirliğiyle iş yaratmak

Türkiye ekonomisine 54 milyar dolar yatırım ile katkı sağlayan 110'u aşkın ABD şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik "Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratma" projesinin açılış toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye ve ABD arasında pek çok alandaki ortak yönleri ele alarak iki ülke insanlarının iş birliğinden doğan başarıların gelecekte artarak devam etmesini desteklemeyi hedefleyen "Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratmak" projesinin ilk toplantısı, Türk-Amerikan iş dünyası ve kamu sektöründen yaklaşık 200 üst düzey yetkiliyi bir araya getirdi.

Toplantı, Türkiye ile ABD arasında güçlü ortaklıkların kurulmasında önemli role sahip liderlerden;

- Ayşegül İldeniz, Amerikan Türk Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

- Prof. Dr. Kemal Kirişçi, TÜSİAD Üst Düzey Araştırmacısı ve Brookings Institution Türkiye Projesi Direktörü,

- John McCarthy, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı,

- Douglas Parks, DowAksa CEO'su,

- Büyükelçi Namık Tan, Türkiye'nin Eski ABD Büyükelçisi ve

- Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Genel Sekreteri'nin başarıları ve iki ülke iş birliğinin olumlu yansımaları konusundaki görüşlerine yer verdi.

Toplantıya katılan ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi İnan Özyıldız, projeye desteklerini ileten konuşmalarını gerçekleştirdiler.

AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Üyesi ve Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu açılış konuşmasında Türkiye ve ABD'nin uzun süredir devam eden iş birliğinin, ekonomik perspektiften bakıldığında pek çok başarıyla sonuçlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tür uzun soluklu iş birlikleri ve ortaklıkların, hem endüstrilerin hem toplumların inovasyon performansını ileriye taşıyacağına, büyümelerini destekleyeceğine ve refahlarını artıracağına inanıyorum. "Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratmak" adlı projemizin amacı, Türkiye ve ABD arasında pek çok alandaki ortak yönleri ele alarak, iki ülkenin insanlarının iş birliğinden doğan başarılarını örnek almak ve bu başarıların gelecekte artarak devam etmesini sağlamak. 2019 yılı boyunca iki ülke arasındaki ortaklığa katkıda bulunabilmek amacıyla farklı temalarda bir araya getirmeyi, bu etkinliklerde kültürel iş birliği aracılığıyla farklılıkları çeşitliliğe dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Eğitim ve Kültürel Değişim, İş Dünyası ile Temelden Bağlantılı Türkiye Fulbright Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Fulbright bursu ile bugüne kadar yaklaşık 5,000 mezuna ulaştıklarını iletirken, bu rakamın insanların eğitime ve birbirlerinin kültürüne olan ilgisinin, daha iyi bir dünya yaratmak adına bizlere ışık tuttuğunu ifade etti. Aydınlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fulbright eğitim ve kültürel değişim ile ilgili önemli bir rol oynarken, uluslararası ilişkilerin bir başka

gelişime açık yönünün ise iş dünyası olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki konsept temelde birbirine bağlantılı. Bu nedenle birbirini tamamlayan bu projede AmCham Turkey/ABFT ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Prof. Dr. Ersel Aydınlı'nın konuşmasını, ABD'de kimya alanındaki araştırması ile Nobel Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın video mesajı izledi. Sancar, konuşmasında gençlere şu öğütlerde bulundu: "Çok çalışın, sadece kendinizi ve ailenizi değil, Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Sizler ve sizlerden sonra gelecek nesillerin ülkemizi daha ileriye götürmesini, bilim yapmasını bekliyoruz.

Fulbright bursuyla Amerika'ya gelenler ülkelerini unutmuyor ve aldıkları pozitif şeyleri Türkiye'ye götürüyorlar. Bu nedenle Fulbright'ı destekliyorum." (Fotoğraflı)

DHA