Amerikan vatandaşından Erdoğan'a ilginç sözler: I love you man!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da Beyaz Saray'da yaptığı kritik görüşme sonrası camiye gitti. Amerikan vatandaşı ile Erdoğan arasında camiide ilginç bir diyalog yaşandı. Adam, Erdoğan'a " I love you man" deyip fotoğraf çektirmek istedi.

AMERİKAN VATANDAŞI İLE ERDOĞAN'IN İLGİNÇ DİYALOĞU

Burada büyük bir sürprizle karşılaşan Erdoğan ile Amerikan vatandaşı bir adam arasındaki ilginç diyalog resmen gündeme oturdu.

"I LOVE YOU MAN"

Sevgi gösterisinde bulunan adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diyerek fotoğraf çektirince Erdoğan'ın cevabı da, "Thank you. I love you" (Teşekkürler, bende seni seviyorum) oldu.