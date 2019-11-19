‘Amerika’nın Sesi’'nden skandal haber! Türkiye'yi hedef aldılar

Voice of America (Amerika'nın Sesi) dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadeler kullanarak haberleştirdi. Haberinde "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." ifadeleri kullanan Amerika'nın Sesi'ne sosyal medyada da tepki yağdı.

TEPKİLERİN ARDINDAN HABERİ REVİZE ETMEK DURUMUNDA KALDILAR

Amerika’nın Sesi, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine o bölümleri revize etti.

HABERDE, FRANSA'YA DEĞİNİLMEDİ

Amerikalı VOA haber metninde kullandığı, "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. Halen Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan'da halk sokaklarda çeşitli nedenlerle protesto gösterileri düzenliyor ve güvenlik güçleriyle çatışıyor." ifadeleriyle dünyada gerçekleştirilen protestoları Türkiye'de de varmış gibi gösterme girişiminde bulunurken Fransa'da Sarı Yeleklilerin sokakları yangın yerine çevirmesini ise görmezden geldi.