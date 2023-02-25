Ameur Bouguettaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ameur Bouguettaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ameur Bouguettaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ameur Bouguettaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ameur Bouguettaya 21 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ameur Bouguettaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 18 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ameur Bouguettaya'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ameur Bouguettaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ameur Bouguettaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ameur Bouguettaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ameur Bouguettaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında USM Bel Abbès

7 Ekim 2020 yılında ASO Chlef

18 Ekim 2021 yılında MC Oran

Ameur Bouguettaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ameur Bouguettaya şuan MC Oran takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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