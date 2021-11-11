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Amfi ne demek, TDK'ya göre Amfi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amfi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amfi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amfi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amfi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amfi ne demek, TDK'ya göre Amfi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amfi ne demek? Amfi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amfi kelimesi. Peki amfi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amfi nedir, amfi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AMFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amfi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amfi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amfi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amfiteatr
- Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik

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