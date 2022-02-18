Amfora ne demek, TDK'ya göre Amfora kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amfora ne demek? Amfora TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amfora kelimesi. Peki amfora ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amfora nedir, amfora kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMFORA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amfora kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amfora kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre amfora kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi

