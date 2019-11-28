'Amigo' şarkı söyledi, belediye otobüsü tribüne döndü

ANTALYASPOR tribünlerinde yıllardır beyaz uzun saçlarıyla tanınan amigo Recep Güler, dün akşam belediye otobüsüyle evine giderken, Antalyaspor tribünlerinde de sıkça söylenen "Samanyolu" şarkısını seslendirdi. İlk başta şaşıran yolcular, amigonun isteğiyle koro halinde şarkıya eşlik etti.

'Amigo Miloş" olarak tanınan Antalyaspor amigosu Recep Güler, dün akşam saatlerinde evine gitmek için belediye otobüsüne bindi. Yer olmadığı için bazı yolcularla ayakta seyahat eden Amigo Miloş, bir anda Antalyaspor tribünlerinde de sıkça söylenen "Samanyolu" şarkısını seslendirmeye başladı. Otobüstekilerin şaşkın bakışları arasından şarkıyı söylemeye devam eden Amigo Miloş, diğer yolculardan da kendisine eşlik etmesini istedi. Yolcular başta biraz çekinse de daha sonra hep beraber şarkıya eşlik etti.

Otobüs korosunun bu keyifli anları ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler başta Antalyaspor taraftarları olmak üzere çok sayıda kişi tarafından izlendi, yorum yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Recep Güler ve yolcuların şarkı söylemesi

Kaynak: DHA