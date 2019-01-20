Amik Ovası’ndaki su baskını pilot kamerasında

Hatay'da Amik Ovası'nı esir alan su baskını, havadan görüntülendi. Uçak içerisinde amatör kamera ve pilot kamerasından çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Son haftalarda artış gösteren sağanak yağışların ardından Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası'nı esir alan sel suları, amatör kameralar tarafından havada görüntülendi. Havaalanının dört bir yanını adeta göle çeviren yağmur suları görenleri hayrete düşürdü.

Hatay Havaalanı yolunda olağanüstü şartlar sürüyor

Amik Ovası'nın sular altında kalmasıyla birlikte ovanın ortasında kalan Hatay Havaalanı yolunda oluşan su taşmaları nedeniyle sivil araç trafiğine kapatılan yolda olağanüstü şartlar sürüyor. Havaalanına geliş ve gidişlerin alınan önlemlerle birlikte otobüslerle yapıldığı yolda, güvenlik sağlanana kadar sivil araç yasağı devam edecek.

Kızılay Aşağıoba'da yara sarıyor

Amik Ovası içerisinde bulunan ve sağanak yağışların ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nin imdadına yetişen Türk Kızılayı yara sarmaya devam ediyor. Köy halkına giyecek ve battaniye yardımında bulunan Kızılay, vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Kaynak: İHA