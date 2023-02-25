Amil Yunanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amil Yunanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amil Yunanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amil Yunanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amil Yunanov 6 Ocak 1993 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Amil Əzim oğlu Yunanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amil Yunanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Amil Yunanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amil Yunanov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amil Yunanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amil Yunanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amil Yunanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amil Yunanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Neft. Baku U19

1 Temmuz 2009 yılında FK Gabala U19

1 Temmuz 2011 yılında FK Qabala

1 Ocak 2013 yılında FK Neftchala

30 Haziran 2013 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2013 yılında Ravan Baku

1 Temmuz 2015 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2018 yılında Keshla

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

18 Eylül 2020 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

Amil Yunanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amil Yunanov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Amil Yunanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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