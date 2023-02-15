Amin Al Hamawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Hamawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Al Hamawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Al Hamawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Al Hamawi 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Irak,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أمين الحموي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Al Hamawi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Amin Al Hamawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Amin Al Hamawi'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amin Al Hamawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amin Al Hamawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amin Al Hamawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Al Hamawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Helsingborg U19

28 Mart 2022 yılında Helsingborgs IF

29 Mart 2022 yılında Torns IF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

Amin Al Hamawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Al Hamawi şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amin Al Hamawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsingborgs IF (-2022)

Irak U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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