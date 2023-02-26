Amin Ghaseminejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Ghaseminejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Ghaseminejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Ghaseminejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Ghaseminejad 22 Kasım 1986 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امین قاسمی نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Ghaseminejad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Amin Ghaseminejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Amin Ghaseminejad'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amin Ghaseminejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Ghaseminejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amin Ghaseminejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Ghaseminejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Giti Pasand

1 Temmuz 2015 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2017 yılında Padideh

26 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

12 Şubat 2022 yılında Gol Gohar

Amin Ghaseminejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Ghaseminejad şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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