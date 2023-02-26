Amin Hashemifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Hashemifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Hashemifar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Hashemifar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Hashemifar 11 Şubat 1991 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امین هاشمی فر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Hashemifar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amin Hashemifar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amin Hashemifar'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amin Hashemifar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Hashemifar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amin Hashemifar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Hashemifar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Şubat 2018 yılında Hafari Ahvaz

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Ocak 2019 yılında Sardar Bukan

1 Temmuz 2019 yılında Est. Mollasani

20 Kasım 2020 yılında Qashqai Shiraz

19 Ekim 2021 yılında Sh. Astara

23 Temmuz 2022 yılında Est. Mollasani

12 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Amin Hashemifar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Hashemifar şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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