Amin Jahan Kohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Jahan Kohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Jahan Kohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Jahan Kohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Jahan Kohan 7 Mart 1993 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امين جهانکهن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Jahan Kohan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amin Jahan Kohan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amin Jahan Kohan'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amin Jahan Kohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Jahan Kohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amin Jahan Kohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Jahan Kohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Foolad

1 Temmuz 2013 yılında Fajr Sepasi

30 Haziran 2015 yılında Foolad

1 Temmuz 2015 yılında Malavan

22 Aralık 2015 yılında Foolad

1 Temmuz 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2017 yılında Malavan

2 Temmuz 2018 yılında Mes Kerman

1 Kasım 2020 yılında Khosheh Talaei

18 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Amin Jahan Kohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Jahan Kohan şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Amin Jahan Kohan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

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