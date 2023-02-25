Amin Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Ramazanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Ramazanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Ramazanov 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Amin Rais oğlu Ramazanov (rus. Рамазанов Амин Раисович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Ramazanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amin Ramazanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amin Ramazanov'nin Karabağ ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amin Ramazanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Ramazanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amin Ramazanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Ramazanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Qarabag 2

1 Temmuz 2022 yılında Karabağ

Amin Ramazanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Ramazanov şuan Karabağ takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Amin Ramazanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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