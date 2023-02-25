Amin Seydiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Seydiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amin Seydiyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amin Seydiyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amin Seydiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Seydiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amin Seydiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Seydiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Seydiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Seydiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Seydiyev 15 Kasım 1998 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Amin Sabir oğlu Seydiyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Seydiyev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Amin Seydiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Amin Seydiyev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Amin Seydiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Seydiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Amin Seydiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Seydiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

Amin Seydiyev kimdir

Amin Seydiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Seydiyev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Amin Seydiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amin Seydiyev nereli

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