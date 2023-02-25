Amine Abderaouf Ghodbane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Abderaouf Ghodbane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Abderaouf Ghodbane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Abderaouf Ghodbane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Abderaouf Ghodbane 4 Ekim 1997 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Abderaouf Ghodbane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Amine Abderaouf Ghodbane'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Abderaouf Ghodbane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Abderaouf Ghodbane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Abderaouf Ghodbane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Abderaouf Ghodbane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Batna

1 Temmuz 2019 yılında MSP Batna

1 Ekim 2021 yılında USM Khenchela

Amine Abderaouf Ghodbane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Abderaouf Ghodbane şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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