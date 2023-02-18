Amine Aboulfath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Aboulfath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Aboulfath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Aboulfath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Aboulfath 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Aboulfath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X07 Sports yapmaktadır. Amine Aboulfath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 3 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Amine Aboulfath'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Aboulfath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Aboulfath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 630 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Aboulfath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Aboulfath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Berrechid

3 Kasım 2020 yılında Wydad AC

Amine Aboulfath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Aboulfath şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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