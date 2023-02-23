Amine Benchaib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Benchaib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Benchaib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Benchaib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Benchaib 18 Haziran 1998 tarihinde Gent şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Benchaib Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Amine Benchaib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amine Benchaib'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Benchaib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Benchaib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Benchaib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Benchaib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2020 yılında RSC Charleroi

31 Ocak 2022 yılında KV Kortrijk

15 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Amine Benchaib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Benchaib şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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