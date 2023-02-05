Amine El Ouazzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine El Ouazzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine El Ouazzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine El Ouazzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine El Ouazzani 15 Temmuz 2001 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أمين الوزاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine El Ouazzani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Amine El Ouazzani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 28 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Amine El Ouazzani'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amine El Ouazzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amine El Ouazzani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine El Ouazzani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine El Ouazzani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FBBP 01 U19

1 Temmuz 2020 yılında Bourg-en-Bresse

28 Kasım 2022 yılında Guingamp

Amine El Ouazzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine El Ouazzani şuan Guingamp takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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