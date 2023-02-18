Amine Farhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Farhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Farhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Farhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Farhane 23 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Farhane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Farhane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 19 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Amine Farhane'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Farhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Farhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Farhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Farhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2020 yılında Wydad AC

Amine Farhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Farhane şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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