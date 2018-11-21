Amine Gülşe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1993

Amine Gülşe kaç yaşında : 25

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Meslek : Model

Amine Gülşe doğum yeri : İsveç

AMİNE GÜLŞE BİYOGRAFİSİ

2014 yılının “Miss Turkey” güzellik yarışması birincisidir.

Amine Gülşe, 1993 yılında İsveç’de doğmuştur. Babası Irak Kerküklüdür. Babası Galatasaray’da disk atıcısıyken İsveç’e transfer olduktan sonra oraya yerleşmişler. Amine Gülşe de bu sebeble İsveç’te doğdu. Lise eğitimini İsveç'te İnternational High School Of The Guthenburg Region’da tamamladı.

2013 yılında abisi ve işlerinden dolayı babasını İsveç’te bırakarak annesi ile beraber İzmir'e gelerek yerleşti.

Yarışmaya İzmir’den katılarak 2014 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışması birincisi oldu. Star tv.de yayınlanan Elidor Miss Turkey yarışmasını Kadir Doğulu ve Yasemin Allen birlikte sunürkiye’yi Miss World (Dünya Güzellik)yarışmasında temsil edecek. 14 Aralık 2014 tarihinde Londra'da gerçekleştirilen Miss World Güzellik yarışmasında dereceye giremedi, birinci olan Güney Afrika Cumhuriyeti güzeli Rolene Strauss oldu.

Amine Gülşe, dünyaca ünlü Rus manken İrina Shayk’a benzemektedir.

2015 yılında "Asla Vazgeçmem" adlı dizide Tolgahan Sayışman ve Şafak Pekdemir ile beraber başrolde oynamıştır.

Amine Gülşe Filmleri ve Dizileri :

2015 - Asla Vazgeçmem (Nur) (TV Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info