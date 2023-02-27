Amine Naifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Naifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Naifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Naifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Naifi 19 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Naifi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amine Naifi'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Naifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Naifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Naifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Naifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Schiltigheim

21 Temmuz 2022 yılında US Sarre-Union

31 Ocak 2023 yılında Differdange 03

Amine Naifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Naifi şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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