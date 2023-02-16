Amine Salama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Salama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Salama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Salama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Salama 18 Temmuz 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Salama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS SPORT SERVICE yapmaktadır. Amine Salama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amine Salama'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amine Salama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/amine__75

Amine Salama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Salama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amine Salama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Salama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Amine Salama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Salama şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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