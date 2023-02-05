Amine Sbai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Sbai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Sbai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Sbai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Sbai 5 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Amine Sbaï şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Sbai Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Sbai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amine Sbai'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amine Sbai Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amine Sbai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Sbai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Sbai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olympique Alès

8 Temmuz 2021 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Amine Sbai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Sbai şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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