Amine Talal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Talal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Talal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Talal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Talal 5 Haziran 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد أمين طلال / Mohamed Amine Talal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Talal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Amine Talal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amine Talal'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amine Talal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Talal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Talal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Talal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

7 Eylül 2021 yılında SC Bastia

16 Ocak 2023 yılında FC Sheriff

Amine Talal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Talal şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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