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Amino Asit ne demek, TDK'ya göre Amino Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amino Asit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amino Asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amino Asit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amino Asit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amino Asit ne demek, TDK'ya göre Amino Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amino asit ne demek? Amino asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amino asit kelimesi. Peki amino asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amino asit nedir, amino asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AMİNO ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amino asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre amino asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik

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