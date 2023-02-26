Amir Abbas Hassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abbas Hassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Abbas Hassani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Abbas Hassani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Abbas Hassani {dogum-tarihi} tarihinde Gilan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرعباس حسنی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Abbas Hassani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Abbas Hassani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Abbas Hassani'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Abbas Hassani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Abbas Hassani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Abbas Hassani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Abbas Hassani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Malavan U19

1 Ağustos 2021 yılında Malavan U21

1 Temmuz 2022 yılında Malavan

Amir Abbas Hassani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Abbas Hassani şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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